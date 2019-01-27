Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri
1 saat önce
Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Fransa
'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris
'te gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:16
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