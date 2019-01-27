Son Dakika Haberleri: Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri

Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri

1 saat önce

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris'te gösteri düzenledi.

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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren "kırmızı fularlılar" başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:16 

Fransa, Paris, Dünya
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