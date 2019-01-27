Paris'te 'kırmızı fularlılar'dan sarı yeleklilere karşı gösteri
1 saat önce
Binlerce "kırmızı fularlı", sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Binlerce "kırmızı fularlı", sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris
'te gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:23
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