Son Dakika Haberleri: Paris'te 'kırmızı fularlılar'dan sarı yeleklilere karşı gösteri

Paris'te 'kırmızı fularlılar'dan sarı yeleklilere karşı gösteri

1 saat önce

Binlerce "kırmızı fularlı", sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris'te gösteri düzenledi.

Paris'te 'kırmızı fularlılar'dan sarı yeleklilere karşı gösteri, System.String[]
Binlerce "kırmızı fularlı", sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki göstermek için başkent Paris'te gösteri düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:23 

Paris, Ekonomi
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