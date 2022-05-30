'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu - Son Dakika
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'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu

30.05.2022 02:59

Fransa'nın başkenti Paris'te refakatsiz çocuk göçmenler yetkililerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılaması talebiyle kamp kurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te refakatsiz çocuk göçmenler yetkililerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılaması talebiyle kamp kurdu.

Aralarında Fildişi, Mali, Senegal, Afganistan'ın da yer aldığı ülkelerden gelen 18 yaş altı 33 çocuk sokaklarda kalmaktan şikayet ederek 28 Mayıs'tan bu yana Paris'te Bastille Meydanı'nda, yardım derneği Utopia 56 ile birlikte çadır açtı. Söz konusu refakatsiz çocuk göçmenler, reşit olmadıklarını ispat etmek için mahkemeye yolunu seçen gençlerden oluşuyor.

Refakatsiz çocuk göçmenler yetkililerden reşit olmayan çocuklara uygun barınma kurumları açılmasını ve refakatsiz "çocuk" olarak sosyal takipten yararlanmayı talep ediyor.

Utopia 56 bu talebe ek olarak refakatsiz çocuk göçmenler için "çocukluk karinesinin" tanınması ve saygı gösterilmesini istiyor.

-Fransa'da refakatsiz çocuk göçmen olmak

Refakatsiz çocuk göçmenler Fransa'ya geldikten sonra reşit olup olmadıklarını belirlendiği bir mülakata tabi oluyor.

Buna göre, reşit olmadıkları kanaatine varılan çocuk göçmenler, ülkedeki diğer çocukların sosyal ve eğitim hakları yanı sıra bir çocuğa uygun olan bir barınmadan faydalanamıyor.

Reşit olmadığını ispat etmek isteyen çocuk göçmenler çocuk mahkemesine başvurabiliyor.

Mahkemenin reşit olmadığına hükmettiği çocuk göçmenler, Çocuklara Sosyal Yardım Servisi (ASE) diye bilinen sosyal hizmet kurumu tarafından takip ediliyor ve çocuklara uygun bir barınmada kalma hakkı oluyor.

Öte yandan mahkeme kararını verene kadarki süre zarfında, refakatsiz çocuk göçmenler yasal bir belirsizlik içinde kalıyor ve ne çocuk ne de reşit göçmenlere yönelik barınmalardan yararlanamıyor ve ekseriyetle sokaklarda yaşıyor.

-Ali Soumaro daha iyi bir yaşam umuduyla geldiği Fransa'da "çocuk" olduğunu ispat etmeli

Daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşen 16 yaşındaki Fildişili refakatsiz çocuk göçmenlerden Ali Soumaro AA muhabirine, Mali, Cezayir, Fas ve ardından 3 günlük tahta kayıktaki yolculuğu sonunda İspanya'ya vardığını ve en son olarak Fransa'ya geldiğini söyledi.

Soumaro, yaklaşık 3 ay önce Fransa'ya geldiğinde düzensiz göçmenlere yönelik bir karşılama merkezinde kaldığı süreçte burada kendisinden resmi evrakın talep edildiğini ve doğum belgesini iletmesine rağmen bu evrakı "Fransa'nın tanımadığı" söylenerek kimlik talep edildiğini anlattı.

Kendisine bu talebi karşılayabilmesi için zaman tanımadıklarını belirten Soumaro, merkezde toplam 1,5 hafta kadar kaldıktan sonra "çocuk olmadığı" gerekçesiyle kapıya konulduğunu belirtti.

Soumaro, çocuk olduğunu ispat etmek için mahkemeye başvuracak ancak bunun 3-4 ayı bulacağını ve bu süreçte sokakta kalacağını kaydetti.

'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu
'Küçük göçmenler' kalıcı barınma talebiyle meydanda kamp kurdu

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Kaynak: AA

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