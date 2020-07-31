Paris'te Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camide korona virüs tedbirleri altında Kurban Bayramı namazını kıldı.

Paris'teki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için DİTİB Camii'nde bir araya geldi. Bayram namazını kılmak için erken saatlerde camiye gelen cemaat, korona virüs tedbirleri altında içeriye alındı. Görevliler ateş ölçümü yaparak cemaate el dezenfektanı sundu. Kendi seccadelerini getiren cemaate namaz öncesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. - PARİS