Paris'te maaş zammı talebiyle gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika
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Paris'te maaş zammı talebiyle gösteri düzenlendi (2)

18.10.2022 21:06

Fransa'nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi.

Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep etti.

Bu kapsamda, ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Paris'te İtalya Meydanı'nda yerel saat ile 14.00'te başlayan gösteri, Vauban Meydanı'nda sona erdi.

Düzen karşıtı slogan atan göstericiler, ellerinde "Bir MAKaRON tarafından yönetilmek", "Pastanın üstünde kriz", "(Fransa Ekonomi Bakanı) Bruno Le Maire bize maaşını ver" yazılı pankartlar taşıdı.

Polisler ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken protestocuların barikat kurma girişimine polis müdahale etti. Protestocular da polislere taş ve şişe fırlattı.

Yürüyüş güzergahındaki çok sayıda çöp kutusu ateşe verildi, bazı dükkanların vitrinleri ve reklam panoları kırıldı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, ülke genelindeki gösterilerde 300 bin, Paris'teki gösteriye ise 70 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı bu sayıyı sırasıyla ülke genelinde 107 bin, Paris için 13 bin olarak açıkladı.

Bakanlık, ülke genelindeki protestolarda 15 kişinin gözaltına alındığını ve 9 polisin hafif yaralandığını aktardı.

Kendisinin Marksist aktivist olarak tanımlayan 25 yaşındaki İrene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşların enflasyona endekslenmesi ve maaşların hemen yüzde 10 artmasını istediklerini aktardı.

Şehircilik alanında bir şirkette çalışan Clara isimli gösterici ise alım gücünün düşmesini protesto etmek için gösteriye katıldığını ifade etti.

Clara, "Maaşlarımız yükselmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Giderek zorlaşıyor" diyerek, grevdeki petrol rafinerisi çalışanlarını desteklediklerini belirtti.

Bu arada gösterileri takip eden gazeteciler, polisle protestocular arasındaki arbede sırasında meslektaşları Zakaria Abdelkafi'nin yaralandığını bildirdi.

Fransa'da 2019'da emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te maaş zammı talebiyle gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te maaş zammı talebiyle gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika
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