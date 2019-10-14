Paris'te milli maç coşkusu
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- Paris'te milli maç coşkusuİSTANBUL - EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stat gitti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:57 Kaynak: İHA
- Paris'te milli maç coşkusu
İSTANBUL - EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stat gitti.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.
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