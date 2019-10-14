Son Dakika Haberleri: Paris'te milli maç coşkusu
Son Dakika Spor Paris'te milli maç coşkusu

Paris'te milli maç coşkusu

21 dakika önce

- Paris'te milli maç coşkusuİSTANBUL - EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stat gitti.

- Paris'te milli maç coşkusu

İSTANBUL - EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stat gitti.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.

Paris'te milli maç coşkusu

Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor
L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi UEFA, Fransa-Türkiye maçının oynanacağını duyurdu AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te milli maç coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]