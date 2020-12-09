Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi - Son Dakika

Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi

09.12.2020 00:03
Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkeye 7 Aralık'ta düzenlediği resmi ziyaret protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkeye 7 Aralık'ta düzenlediği resmi ziyaret protesto edildi.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un es-Sisi'yi Elysee Sarayı'nda kırmızı halılarla karşılamasını protesto etti.

Çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlementerleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protestoda, Macron'un, darbeyle başa gelen es-Sisi gibi bir diktatörü silah satmak için ağırladığı belirtilerek tepki gösterildi.

Gösteriye katılan İnsan hakları kuruluşlarının temsilcileri, Mısır hapishanelerinde binlerce masum insan ile gazetecinin tutulduğunu hatırlatarak, uluslararası toplumu, tutukluların serbest bırakılması için Sisi yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

Sisi'nin kırmızı halıyla karşılanmasına "kanlı diktatör" nitelemesi yapan göstericiler, Fransız medyasını sessiz kalmakla suçladı.

Paris'teki İnsan Hakları kuruluşlarından birinin temsilciliğini yapan Mısır asıllı Magda Mahfuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sisi'nin Macron tarafından karşılanmasını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanının, Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle ilgileneceğine ilişkin verdiği sözleri unutarak Sisi'yi kabul ettiğini belirten Mahfuz, "Bu bir felaket. Mısır hapishanelerinde çocuk, yaşlı, genç binlerce insan tutuluyor, ölüm cezaları veriliyor. Ziyarete izin verilmiyor, yatacakları yatakları, battaniyeleri bile yok." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda dün Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi - Son Dakika


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