Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika Dünya

Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

6 saat önce

Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulmasıView on euronews.

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Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulmasıView on euronews

Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

Berlin, Paris, Noel, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:39 
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