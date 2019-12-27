Son Dakika › Dünya › Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika Dünya
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
6 saat önce
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulmasıView on euronews.
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulmasıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:39
Son Dakika IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada