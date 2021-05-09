Son dakika gündem: - Paris'te öğrenciler, hükümetin salgını yönetememesini protesto etti - Son Dakika

- Paris'te öğrenciler, hükümetin salgını yönetememesini protesto etti

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen liseli öğrenciler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin Covid-19 salgınını iyi yönetemediğini ifade ederek, hükümeti protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Menilmontant Meydanı'nda bir araya gelen liseli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin Covid-19 salgınını iyi yönetemediğini ifade ederek, hükümeti protesto etti. Öğrenciler, Menilmontant Meydanı'nda Nation Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Attıkları sloganlarla Macron'u istifaya çağıran öğrenciler, "Hükümetin yanlış politikalarının cezasını bizler ödemek istemiyoruz" yazılı pankart taşıdılar.

Salgın nedeniyle Fransa'da öğrencilerin alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü dile getiren protestocular, öğrencilerin kişi başı ortalama 274 euro gelir kaybına uğradıklarını dile getirdi.

Her 6 öğrenciden 1'inin okulu bıraktığını ifade eden göstericiler, uzaktan eğitimin durumu daha da kötüleştirdiğini aktardı. Öğrenciler olarak fedakar bir nesil olmak istemediklerini ifade eden göstericiler, çözümün ancak gerçek bir eğitim sistemiyle olacağını belirttiler.