Paris'te Öğrenciler ve Öğretmenler Eğitim Reformuna Karşı Yürüdü

Paris'te öğretmenler ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformunu protesto etti.

Paris'te öğretmenler ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformunu protesto etti.



Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre 2019 Eylül ayından itibaren Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için eğitim ücreti yüzde bin 500 artarak 2 bin 70 euro olacak. Eğitim reformuna tepki gösteren yüzlerce öğretmen ve öğrenci, Paris'te reformları protesto için yürüdü.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz Eylül ayında üniversite giriş sınavında değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Başbakan Edouard Philippe da Kasım ayında Fransa'ya Avrupa Birliği dışından gelen öğrencilerin eğitim ücretlerinin artırılacağını belirtmişti. - PARİS

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