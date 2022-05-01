Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterileri - Son Dakika

- Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterileri

Fransa'nın başkenti Paris'te halk, 1 Mayıs gösterileri için sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs gösterileri olaylı anlara sahne oldu. Sokak başlarını tutarak, polislere yabancı madde fırlatan göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Paris sokaklarındaki arbedeyi ve kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz kullandı. Çöp bidonlarını yakarak birçok bankamatik şubesine zarar veren göstericiler nedeniyle birçok iş yeri sahibi kepenk indirdi.