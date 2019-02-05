Paris'te Ölü Sayısı 8'e Çıktı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 8'e yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 8'e yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'in 16. Bölgesi'ndeki 8 katlı bir binada meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:22 Kaynak: İHA
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