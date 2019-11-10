Paris'te on binler İslamofobi'ye karşı yürüdü: 'Sorun Müslümanlar değil'
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te İslamofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te İslamofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı.
On binler, politikacılar ve hak örgütlerinin çağrısıyla "İslam korkusuna dur demek" için Fransa saatine göre 13.00'da Paris'teki Gard du Nord'dan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:31
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