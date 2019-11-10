Son Dakika Haberleri: Paris'te on binler İslamofobi'ye karşı yürüdü: 'Sorun Müslümanlar değil'
Son Dakika Dünya Paris'te on binler İslamofobi'ye karşı yürüdü: 'Sorun Müslümanlar değil'

Paris'te on binler İslamofobi'ye karşı yürüdü: 'Sorun Müslümanlar değil'

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te İslamofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı.

Paris'te on binler İslamofobi'ye karşı yürüdü: 'Sorun Müslümanlar değil', System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te İslamofobi karşıtı yürüyüş, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katılımıyla başladı.


On binler, politikacılar ve hak örgütlerinin çağrısıyla "İslam korkusuna dur demek" için Fransa saatine göre 13.00'da Paris'teki Gard du Nord'dan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:31 
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