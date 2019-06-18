Son Dakika Haberleri: Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret

1 saat önce

OSMANLI şehzadelerinin kabirleri başında Osmanlı hanedan üyelerinin anıldığı ziyarete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Osmanlı hanedan üyeleri, Türkiye'nin...

Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret, System.String[]
OSMANLI şehzadelerinin kabirleri başında Osmanlı hanedan üyelerinin anıldığı ziyarete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Osmanlı hanedan üyeleri, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Birol Çetin, diplomatik temsilciler, Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirlerine çiçek bıraktı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Kıran, Osmanlı hanedan üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Şehzadelerin kabirlerinin mezar taşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon çalışmaları mart ayında tamamlanmıştı. TİKA'nın Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda bulunan 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabirlerinin yerlerini tespit ve mezar taşlarının restorasyonu için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:18 
yavuz selim kıran, bakan, paris, osmanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]