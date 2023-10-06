Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı - Son Dakika

Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı

Paris\'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:54

Fransa'nın başkenti Paris, otel odalarından sinema salonlarına kadar her yerde tahtakurusu sorunuyla karşı karşıya. İlk olarak yaz aylarında ortaya çıkan sorun, 2024 Yaz Olimpiyatları'na sadece 10 ay kala istila ile mücadeleye dönüştü.

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken tahtakurusu istilasıyla mücadele ediyor. Trenlerden otellere, sinema salonlarından hastanelere kadar birçok yerde tahtakurusu vakaları rapor ediliyor.

Bu durum seyahat edenler ve yerel halk arasında endişe yaratırken, uzmanlar tahtakurusu saldırılarından korunmanın yollarını gösteriyor. İşte uzmanlardan gelen bazı tavsiyeler;

İNSAN KANIYLA BESLENİYORLAR

Tahtakurularını tanımak önemlidir. Tam yetişkin tahtakuruları kahverengi veya kızıla yakın kahverengi renkte, elma çekirdeği büyüklüğünde oval bir vücuda sahiptir. Gençleri ise daha küçüktür, saydam veya beyaz-sarı renklidir ve görülmesi zordur. Tahtakuruları gece insan kanıyla beslenir.

YATAK MİNDERLERİNE DİKKATLİCE BAKIN

Konaklayacağınız otel veya tatil kiralama yerine vardığınızda, yatak odasını dikkatlice inceleyin. Yatağın altına, yatak çerçevesinin arkasına, yatak minderinin yanlarına ve yatak ile çerçeve arasına bakın. Alkol içeren bir sprey şişesi taşımak, incelemenize yardımcı olabilir.

BAVULARINIZI BANYODA BIRAKIN

Bavullarınızı yerden uzak tutarak tahtakurularının bavullarınıza girmesini engelleyebilirsiniz. Banyo gibi tahtakurularının bulunma olasılığının daha düşük olduğu yerlerde bavullarınızı bırakmayı düşünebilirsiniz.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA SEYAHAT EDİN

Tahtakurularının bulunabileceği trenler gibi ulaşım araçlarına dikkat edin ve fazladan teması önlemek için ayakta durmayı tercih edin. Eve döndüğünüzde bavullarınızı hemen içeriye sokmayın. Birkaç gün boyunca garajda tutun ve sonra kıyafetlerinizi yüksek sıcaklıkta yıkayın. Bavullarınızı plastikle sararak içeriye veya dışarıya herhangi bir şeyin girmesini veya çıkmasını önleyebilirsiniz.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Turizm

Fransa, Turizm, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Turizm Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
17:26 Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
17:07 Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
17:02 A Milli Takım'da Selçuk Şahin sürprizi! Montella'nın yardımcısı oldu
16:58 Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
16:50 Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı
16:49 İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi
16:48 Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
16:49 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
16:33 Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 18:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement