Paris'te Patlama
55 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:54 Kaynak: DHA
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı