Paris'te Patlama
24 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir fırında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9. bölgede bir fırında önce yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanabileceği ifade edildi.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: AA
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