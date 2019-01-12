Paris'te Patlama (2)
28 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te patlama meydana geldi. Ondan fazla kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olmasından şüpheleniliyor.
Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor. Polis
, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
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