Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu - Son Dakika Dünya

Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında, çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğer bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.

Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.

Fransa, Paris, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:10 
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