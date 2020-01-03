Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Meydana gelen olayda, 3 kişiye elindeki bıçakla saldıran ve ismi öğrenilemeyen şahıs, 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

DEVLET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerine giden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını belirtti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, saldırganın kimliğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fransa, Paris, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:15 Kaynak: AA
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