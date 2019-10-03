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Paris'te polis merkezine bıçaklı saldırı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir adam polis merkezinde polis memurlarını hedef aldığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Paris'te polis merkezine bıçaklı saldırı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te bir adam polis merkezinde polis memurlarını hedef aldığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan 1'i memur 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir polis memuru tarafından öldürüldü.


Başkent Paris'te bulunan polis merkezine bıçaklı bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın bıçak aracılığıyla biri memur 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Durdurulamayan saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen bir polis memurunun saldırgana ateş ettiği ve öldürüldüğü bildirildi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu ve 4. metro hattının güvenlik sebebiyle kapatıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polis merkezine geleceği açıklandı.


Öte yandan saldırının nedeni henüz bilinmezken saldırganın kimliği araştırılıyor. - PARİS

Fransa, Polis, Paris, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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