Paris'te polis merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polisin öldüğü belirtildi
52 dakika önce
Paris'te polis merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polisin öldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
Paris'te polis merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polisin öldüğü belirtildi - PARİS
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