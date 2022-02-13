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Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi - Son Dakika

Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi

13.02.2022 00:16

Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi Fransa'nın çeşitli şehirlerinden yola çıkarak Paris'e ulaşmaya çalışan 'Özgürlük Konvoyu'na polis izin vermedi.

Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi

PARİS - Fransa'nın çeşitli şehirlerinden yola çıkarak Paris'e ulaşmaya çalışan 'Özgürlük Konvoyu'na polis izin vermedi.

Fransa'nın farklı şehirlerinden hafta içi yola çıkan 'Özgürlük Konvoyu' dün akşam saatlerinde başkent Paris'in girişine ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin zırhlı araçlarla barikat kurduğu ve gelen araçlarda aramaya yaptığı Paris'te kamyonların kent merkezine girişine izin verilmedi. Paris Valiliğinin yasak koyduğu gösteriler için bugün Champs-Elysee Caddesi'nde filamalı eylemciler tüm yasaklara rağmen bir araya geldi. Yürüyüş ve toplanma yasağını ihlal eden protestoculara polis müdahale etti. Direnen 95 kişiyi gözaltına alan polis, 283 eylemciye kişi başı 135'er euro para cezası kesti. Bir protestocu ise bölgeye motosikletiyle giremeyeceğinin söylenmesinin ardından, "Demokratik bir ülkede yaşadığımdan şüphe duyuyorum" ifadesine yer verdi. Başka bir gösterici ise, "Biz hükümetten çok bir şey istemiyoruz. İnsanlığımıza saygı duyulmasının ötesinde, bunun da yasal hakkımız olduğunu düşünüyoruz ve onun için buradayız. Biraz evvel gördüğünüz gibi protesto yasağını ihlal edildiği için arkadaşlarımıza 135 euro ceza yazdılar" dedi.

Özgürlük Konvoyu'nun Paris'in merkezine ulaşmaması için yaklaşık 7 bin 200 polis görevlendirildi.

Paris'teki Özgürlük Konvoyu

Aşı kartı uygulaması başta olmak üzere Covid-19 salgına karşı getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep eden göstericiler Kanada'da ortaya çıkan Özgürlük Konvoyu benzeri bir protesto hareketi başlatmak istiyor. Sağlıkta olağanüstü hal uygulamasına bir an önce son verilmesini talep eden eylemciler, aşı kartı yasasının iptalini, bağımsız laboratuvarların gerçekleştirecekleri araştırma sonucunun açıklanmasına kadar aşılama işleminin durdurulmasını, aşı olmadıkları için uzaklaştırılan sağlık çalışanlarının işe geri alınmasını, uzaklaştırma süresi boyunca yaşadıkları maddi kayıpların karşılanmasını istiyor. Geçtiğimiz yıl kabul edilen Genel Güvenlik Yasası'nın kişi hak ve özgürlüklerini kısıtladığını belirten eylemciler, hükümetten bu yasayı da geri çekmesi talebinde bulunuyor.

Hükümet dün kısıtlamalarda birkaç azalma olduğunu duyurarak, 28 Şubat'tan itibaren aşı geçişine tabi kapalı yerlerde zorunlu maske kullanımının sona ereceğini ve okullardaki sağlık protokolünde yapılacak değişikliğin tatilden sonra uygulanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün akşam yaptığı açıklamayla göstericileri sükunete davet etmişti.

Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi
Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi
Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi

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Özgürlük Konvoyu, Fransa, Paris, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paris'te polis 'Özgürlük Konvoyu'na geçit vermedi - Son Dakika


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