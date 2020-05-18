Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gösteri düzenlendi.

Paris'in banliyölerinden Argenteuil'de polis şiddetine karşı yapılan eylemde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Eylemcilerin havai fişek atması ve birçok çöp bidonu ve otobüs durağını ateşe vermesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Argenteul'de dün gece 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, sivil polis aracının sürücünün yolunu kestiği ve ona çarptığını söylemişti.

Emniyetten yapılan açıklamada ise sürücüye herhangi bir müdahalede bulunulmadığı savunulmuştu.

Paris'in diğer banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de de geçen ay polisin bir motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiası üzerine gösteri düzenlenmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı.