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Son dakika haberleri... Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü

14.02.2022 11:59

Gelen son dakika haberine göre - Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü Fransa'nın başkenti Paris'te polis, tren garında kendisine bıçakla saldıran şahsı öldürdü.

- Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te polis, tren garında kendisine bıçakla saldıran şahsı öldürdü.

Fransız Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında başkent Paris'teki Kuzey Garı'nda bıçaklı bir şahsın polise saldırdığını belirtti. Polisin saldırganı ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Djebbari, olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir rapor alınmadığını söyledi. Olayda iki polis memurunun hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydeden Djebbari, tren seferlerinde aksaklık yaşandığını aktardı.

Avrupa'nın en büyük tren istasyonlarından biri olan Kuzey Garı'nda Belçika ve Birleşik Krallık arasında uluslararası seferler yapılıyor.

Son dakika haberleri... Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü
Son dakika haberleri... Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü

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Fransa, Polis, Paris, Jean, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Paris'te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü - Son Dakika


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