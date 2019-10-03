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Paris'te polise bıçaklı saldırı

1 saat önce

Paris'te polise bıçaklı saldırı

Paris'te polise bıçaklı saldırı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi vurularak öldürüldü. BFM televizyonu bir polisin saldırıda ağır yaralandığını duyurdu.


Saldırı nedeniyle Paris'teki Cite metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:16 
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