Paris'te polise bıçaklı saldırı
1 saat önce
Paris'te polise bıçaklı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi vurularak öldürüldü. BFM televizyonu bir polisin saldırıda ağır yaralandığını duyurdu.
Saldırı nedeniyle Paris'teki Cite metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:16
Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi