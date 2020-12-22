Paris'te polisin eylemlerde İHA kullanması yasaklandı

Fransa'daki en üst düzey idare mahkemesi, mahremiyet hakları savunucularının, polisin Paris'teki eylemlerde İnsansız hava aracı (İHA) kullanmasının yasaklanması talebine destek verdi.

Devlet Konseyi, Paris Emniyet Müdürü Dider Lallement'in "gecikme olmaksızın" kamusal yollardaki toplanmaları, İHA kullanılarak gözlemlemesine son vermesi gerektiğine hükmettti.

Karar, milletvekillerinin, polisin İHA kullanmasını da öngören güvenlik yasasını kabul etmesinden bir hafta sonra alındı.

Yasanın başlıca amacı, halkın polislere ait fotoğraf ya da videoları nasıl paylaştığını düzenlemek.

Mahremiyet Hakları Grubu La Quadrature du Net (LQDN) yasanın başlıca amacının, ifade özgürlüğünü ihlal etmek olduğunu ve kameralı İHA'ların huzuru sağlamak yerine, bireyleri izleyeceğini savunuyordu.

Devlet Konseyi, İHA'ların önceden izin veren ve kullanımını belirleyen bir metin olmadan "yasallığı konusunda ciddi şüpheler bulunduğunu" belirti. LQDN ise, bu kararla hükümetin İHA'larla gözlemi yasal kılabilmesinin tek yolunun, düzeni sağlamak için kesinlikle gerekli olduğuna dair "imkansız kanıtlar" sunması olduğunu belirtti.

Karar, Paris makamlarının İHA kullanma planlarıyla ilgili aldığı ikinci darbe. Mayıs ayında aynı mahkeme, İHA'ların koronavirüs salgını kısıtlamlarına uymayanları tespit etmek için kullanılmasının yasal olmadığna hükmetmişti.

Güvenlik yasasının 22. maddesi, güvenlik güçlerinin ekipleri yönetmek için İHA'lar ya da helikopterlerle görüntü alabilmesini ve bu görüntülerin olası polis soruşturmaları için 30 gün ya da daha fazla saklanabilmesini öngörüyor.

Yasanın parlamentodan geçmesinin ardından, kentte protesto eylemleri yapılmış ve özellikle 24. maddeye tepki gösterilmişti.

Bu madde, görevdeki polislerin fotoğraflarının "fiziksel ya da psikolojik varlıklarına" zarar verme amacıyla yayımlanmasını suç haline getiriyor.

Üç polisin müzik prodüktörü Michel Zecler'i döverken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış ve yeni yasanın polis şiddetini ifşa etmeyi önleyeceği savunuluyor.

Cumurbaşkanı Emmanuel Macron görüntülerin kabul edilemez olduğunu söylemiş ve 24. maddenin yeniden yazılacağını vaat etmişti.

Bu arada mahkeme, Zecler'e düzenlenen saldırıdan sonra gözaltına alınan polislerin şartlı tahliye edilmesine karar verdi.