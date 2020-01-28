Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştı - Son Dakika
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Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştı

12 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.

Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzeltilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci Paris'te bir araya geldi. Ülke genelindeki bir çok şehirden bir araya gelen itfaiyeciler, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, itfaiyecilerden trafiği engelledikleri gerekçesiyle yolu açmalarını isteyince çatışma çıktı. Gruba müdahale eden polis, itfaiyecileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyecilerin yürümesi

Koruyucu kıyafet ile kendilerini yakan 2 itfaiyeci

Yere yatmaları, arkadaşlarının müdahale ederek söndürmesi

Polisin müdahalesi, yaşanan arbede


Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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