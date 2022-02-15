Paris'te Protestoculara Polisten Sert Müdahale - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestoya polisten sert müdahale geldi. Protestolarda 54 kişi gözaltına alındı, 337 kişiye para cezası kesildi. Ülke genelinde düzenlenen protestolara toplamda 30 binden fazla kişi katıldı. Protestocular arasında, pandemi öncesinde aylar süren hükümet karşıtı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler'in de olduğu dikkat çekti. Fransa'da pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, restoran, kafe ve müze gibi yerlere aşı belgesi gösterilmeden girilemiyor