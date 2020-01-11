Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı - Son Dakika Dünya

Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı

6 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformu kapsamında tam emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi planı üzerinde geri adım sinyalleri verdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformu kapsamında tam emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi planı üzerinde geri adım sinyalleri verdi.View on euronews

Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı

Edouard Philippe, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:36 
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