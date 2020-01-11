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Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı
6 saat önce
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformu kapsamında tam emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi planı üzerinde geri adım sinyalleri verdi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformu kapsamında tam emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi planı üzerinde geri adım sinyalleri verdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:36
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