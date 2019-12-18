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Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldi
Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldi.
Polis, protestocu kalabalık ve itfaiye ekipleri arasında koruma duvarı oluşturarak yangına müdahale edilmesini sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:12
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