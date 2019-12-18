Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika Dünya

Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews.

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Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews

Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

Emmanuel Macron, İtfaiye, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:18 
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