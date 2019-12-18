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Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:18
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