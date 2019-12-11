Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı - Son Dakika Spor

Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olaylardan görüntüler


UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:17 Kaynak: DHA
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