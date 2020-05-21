Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti - Son Dakika

Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Paris'teki Robert Debre Hastanesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi ve hastanelerde imkanların iyileştirilmesini talep etti. Maaşlara zam yapılması da istenilen eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 50 kişiye para cezası verildiği belirtildi. Sarı yelekliler de gösteriye katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?