Paris'te sağlık çalışanları, çalışma koşullarını bir kez daha protesto etti - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki malzeme yetersizliğine tepki göstermek için protesto düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa'da sağlık çalışanları bir kez daha sokaklara döküldü. Başkent Paris'in Port-Royal Mahallesi'nde toplanan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, Sağlık Bakanlığına doğru yürüdü. Devlet hastanelerinde görev yapan doktor, hasta bakıcı ve hemşireler, çalışma koşullarına ve malzeme eksikliğine tepki gösterdi. Sağlık çalışanları imkansızlık nedeniyle hastalara yeteri kadar hizmet ve tedavi uygulayamamaktan şikayetçi olduklarını belirterek hükümetin sağlık sektörüne yeterli bütçe ayırmadığını ifade etti. Sağlık çalışanları ayrıca, hastanelerin fiziki şartlarının tedavi için uygun olmamasına da tepki gösterdi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Doktor, hemşire ve hasta bakıcıların eylemine ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendika da destek verdi. Sağlıkçılara, sendikaların yanı sıra sarı yeleklilerin de destek vermesi, polisin sıkı güvenlik önlemleri almasına neden oldu. Protestocular yürüyüş boyunca kalabalık bir polis ekibi tarafından kontrol edildi. Her iki yanda polisler protestocularla birlikte yürüdü.

"HÜKÜMETTEN BEKLEDİĞİMİZ İLGİYİ BULMUŞ DEĞİLİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hastanelerle ilgili yaptığı açıklamada yaşanan sorunların yeni değil, yılların birikimi olduğunu belirtti. Macron'un sağlık sorunlarının üzerine eğileceklerini söylemesinin lafta kaldığını belirten protestocular, çalışma şartlarına çözüm bulunmasını istedi. Sağlık çalışanları yaptığı açıklamada, "Son haftalarda sokağa iniyoruz sesimizi duyurabilmek için. Hastanelerde imkanların iyileştirilmesi için hükümetin acil adımlar atmasını bekliyoruz. Ama hükümetten beklediğimiz ilgiyi yeterli şekilde bulmuş değiliz. Gerekli adımlar atılmadığı sürece biz sağlıkçılar olarak sokağa inmeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)