Son Dakika Haberleri: Paris'te Silah ve Balta ile Otelli Basıp 350 Bin Euro'luk Mücevherle Kaçtılar

Paris'te Silah ve Balta ile Otelli Basıp 350 Bin Euro'luk Mücevherle Kaçtılar

1 saat önce

FRANSA basınında yer alan haberlere göre, ellerinde silah ve balta olan maskeli soyguncular, Paris'in 16. bölgesindeki bir otele gece saatlerinde girdi ve otelin içindeki mağazanın vitrininde bulunan yaklaşık 350 bin Euro değerindeki mücevheri torbalara doldurdu.

Paris'te Silah ve Balta ile Otelli Basıp 350 Bin Euro'luk Mücevherle Kaçtılar, System.String[]
FRANSA basınında yer alan haberlere göre, ellerinde silah ve balta olan maskeli soyguncular, Paris'in 16. bölgesindeki bir otele gece saatlerinde girdi ve otelin içindeki mağazanın vitrininde bulunan yaklaşık 350 bin Euro değerindeki mücevheri torbalara doldurdu. Hırsızlar otelin önünde bekleyen araca binerek kaçtı. Polis, hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı. Paris Savcılığı da soyguna ilişkin soruşturma açtı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 

Paris, Güncel
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