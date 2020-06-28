Paris'te sokak partisi yapmak isteyen gençler polisle çatıştı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece yüzlerce genç sokak partisi için bir araya geldi. Polisin gençlere müdahalesinin ardından sokaklar savaş alanına döndü.



Paris'in İnvalides Meydanı'nda sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen yüzlerce genç, dün gece sokak partisi yapmak istedi. Gençlerin 2012'de yayınlanan ABD yapımı "Project X" filmine özendikleri ortaya çıktı. Polis tarafından ablukaya alınan meydanda bazı gençlerin polise ve araçlara taş atması ile tansiyon yükselirken, sokaklar savaş alanına döndü. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanırken, bazı gençleri gözaltına aldı. Yerel saatle gece 02.00'ye kadar süren gerginlik polis tarafından bastırıldı. - PARİS