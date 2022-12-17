Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü

17.12.2022 10:03
Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü

FRANSA'nın başkenti Paris'te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan mimarlık fakültesi öğrencisi Trabzonlu Akın Genç (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FRANSA'nın başkenti Paris'te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan mimarlık fakültesi öğrencisi Trabzonlu Akın Genç (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Paris'te Aulnay Sous Bois'de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

'YAVRUMUZ HAYATTAN KOPARILDI'Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, DHA muhabirine yaptığı açıklamada Akın Genç'in Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti. Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış. Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı

Milletvekili, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:10 İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane sözleri: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu
09:03 Aleyna Tilki'den cüretkar poz! Gülşen'in yalnızca göğüs ucunu kapatan dekolteli büstiyerini giydi
08:37 Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı
08:00 Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu
07:51 YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz
07:43 Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
03:36 Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
22:10 Bartın'da ırmak kenarından gelen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı
21:28 Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi
17:10 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala "çocuklara kötü muamele" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 10:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement