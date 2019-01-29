Son Dakika Haberleri: Paris'te Sömestir Tatili

Paris'te Sömestir Tatili

5 dakika önce

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, konserlerine ara vererek ailesi ile birlikte çocuklarının sömestir tatilini fırsat bilerek Paris'e gitti.

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Vatanım gibisi yok...

Yoğun konser programına rağmen çocukları Ezmira ve Miran için kısa bir ara veren Berdan Mardini, "Çocuklarımla 2-3 günlüğüne Paris'te eşimin ailesini ziyaret ettik. Hem gezdik hem de yeni imajım için alışveriş yaptık. Ancak üç günde vatanımı özledim. Vatanım gibi yer yok" dedi. Yeni albüm hazırlığında olan Berdan Mardini, "Albüm öncesinde kısa tatil iyi geldi çocuklarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Onlarla Paris'te gezmedik yer bırakmadık." diye konuştu. Tatilin ardından konserlerine kaldığı yerden devam eden Mardini, önümüzdeki ay içinde uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümünün müjdesini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:50 Kaynak: Bültenler

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