Son Dakika Haberleri: Paris'te Stephane Rolland'ın Defilesi Büyük Beğeni Topladı

Paris'te Stephane Rolland'ın Defilesi Büyük Beğeni Topladı

41 dakika önce

- Paris'te Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladıPARİS - Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, ünlü tasarımcı Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı.

- Paris'te Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı

PARİS - Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, ünlü tasarımcı Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı.
Paris Haute Couture Moda Haftası'nda Parisli modacılar, hazırladıkları 2019 İlkbahar yaz kreasyonlarını düzenledikleri defilelerle tanıtmaya başladı. Haut Couture denilince Paris moda dünyasında son yıllarda ilk akla gelen moda tasarımcılarından Stephane Rolland, ilkbahar ve yaz kreasyonlarını ünlü modaevlerinin bulunduğu Avenue Montaigne'deki Le Theatre des Champs Elysees'de düzenlediği defilede tanıttı.
Parisli genç modacının siyah, beyaz ve sarı olmak üzere üç renk üzerine krep saten kumaştan hazırladığı gece kıyafetlerinde aksesuar olarak kıymetli taşlar kullanması dikkat çekti. Volan kollu ve bele oturan kıyafetleri sunan mankenler defileyi izleyenlerden büyük alkış aldı. Stephane Rolland'ın defilesini izlemeye gelenlerden oturacak yer bulamayanlar defileyi ayakta izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Moda, Paris, Kültür Sanat
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