Paris'te Stephane Rolland'ın Defilesi Büyük Beğeni Topladı
41 dakika önce
- Paris'te Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladıPARİS - Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, ünlü tasarımcı Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı.
- Paris
'te Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı
PARİS - Paris Haute Couture Moda
Haftası'nda, ünlü tasarımcı Stephane Rolland'ın defilesi büyük beğeni topladı.
Paris Haute Couture Moda Haftası'nda Parisli modacılar, hazırladıkları 2019 İlkbahar yaz kreasyonlarını düzenledikleri defilelerle tanıtmaya başladı. Haut Couture denilince Paris moda dünyasında son yıllarda ilk akla gelen moda tasarımcılarından Stephane Rolland, ilkbahar ve yaz kreasyonlarını ünlü modaevlerinin bulunduğu Avenue Montaigne
'deki Le Theatre des Champs Elysees'de düzenlediği defilede tanıttı.
Parisli genç modacının siyah, beyaz ve sarı olmak üzere üç renk üzerine krep saten kumaştan hazırladığı gece kıyafetlerinde aksesuar olarak kıymetli taşlar kullanması dikkat çekti. Volan kollu ve bele oturan kıyafetleri sunan mankenler defileyi izleyenlerden büyük alkış aldı. Stephane Rolland'ın defilesini izlemeye gelenlerden oturacak yer bulamayanlar defileyi ayakta izledi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
Dünyaca Ünlü Rapçi Chris Brown, Tecavüz Suçlamasıyla Tutuklandı
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru