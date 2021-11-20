Paris'te tarihi binada korkutan yangın - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te Place de L'Opera yakınlarındaki tarihi bir binada yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Place de L'Opera yakınlarındaki Boulevard des Capucines üzerinde yer alan tarihi bir binada yangın çıktı. Alev ve duman yükselen binaya polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis'ten yapılan açıklamada, "İtfaiyeciler yangına müdahale ediyor, bölgeden uzak durun" denildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)