Paris'te toplanma yasağına rağmen 20 bin kişi polis şiddetini protesto için bir araya geldi
Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 20 bin kişilik bir grup ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve 2016'da Fransa'da benzer şekilde can veren Adame Traore için yürüdüView on euronews.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 20 bin kişilik bir grup ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve 2016'da Fransa'da benzer şekilde can veren Adame Traore için yürüdüView on euronews
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3.06.2020 21:34:20. #1.13#
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