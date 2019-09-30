Paris'te Trafiğe Teknolojik Çözüm Arayışları
24 dakika önce
Paris'te bir startup firma, kent trafiğini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor.
Paris'te bir startup firma, kent trafiğini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor. Firmanın girişimci kurucuları, sadece Hollywood filmlerinde görülebilecek, çevre dostu bir araç geliştirdi
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
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