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Paris'te Trafiğe Teknolojik Çözüm Arayışları

24 dakika önce

Paris'te bir startup firma, kent trafiğini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor.

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Paris'te bir startup firma, kent trafiğini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor. Firmanın girişimci kurucuları, sadece Hollywood filmlerinde görülebilecek, çevre dostu bir araç geliştirdi

Paris'te Trafiğe Teknolojik Çözüm Arayışları

Hollywood, Paris, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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