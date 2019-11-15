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Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.
Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı kaydedildi.
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