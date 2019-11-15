Son Dakika Haberleri: Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
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Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı kaydedildi.

Ukrayna, Fransa, Aralık, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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