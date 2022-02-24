Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

24.02.2022 22:58

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmek ve Ukrayna'yı desteklemek amaçlı gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmek ve Ukrayna'yı desteklemek amaçlı gösteri düzenlendi.

Aralarında Ukraynalıların da olduğu yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etti.

Ellerinde "Savaşı durdurun", "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık Ukrayna'ya destek sloganları attı.

"Avrupa ve Fransa'yı etkileyecek"

Fransa'da okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Nataliia Kyselova, Rusya müdahalesi sonrası ülkesinin durumuna ilişkin AA muhabirine düşüncelerini paylaştı.

Ailesinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşadığını belirten Kyselova, onların durumu hakkında çok endişeli olduğunu söyledi.

Kyselova, Ukrayna'nın maruz kaldığı askeri müdahale için "2022'de bir dünya trajedisi" ifadelerini kullanarak, "Avrupa ve Fransa'yı da etkileyecektir." dedi.

Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

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Protesto, Ukrayna, Rusya, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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