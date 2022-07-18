Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar... - Son Dakika
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Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...

18.07.2022 20:37

Fransa'da başkent Paris'te banliyöler arasında sefer yapan iki farklı hatta seyahat eden yolcular, kimliği belirsiz kişilerin raylarda olması sebebiyle 50 dakika boyunca trende mahsur kaldılar. Yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte bir sonraki istasyona yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Fransa'da başkent Paris'te banliyöler arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarında aksama meydana geldi. Söz konusu hatlarda seferlerin raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle aksadığı ifade edildi.

YOLCULAR İSTAYONA YÜRÜYEREK GİTTİ

Paris Nord - Chatelet les Halles ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon istasyonlarına yakın bir noktada bulunan tünellerde mahsur kalan yolcular, daha sonra trenlerden inerek istasyonlarına yürüdü.

TRENDE 50 DAKİKA MAHSUR KALDILAR

Yolculardan Charline Moreau, kondüktörün kapıları yolcuların kendileri açmasını söylediğini ifade ederek, trende yaklaşık 50 dakika boyunca mahsur kaldıklarını aktardı. Moreau, trenden inmesinin ardından Chatelet les Halles istasyonuna 45 dakika boyunca yürüdüğünü açıkladı.

Tren seferleri aksayan Paris'te halk tünellerde mahsur kaldı

YOLCULAR UĞRADIKLARI ZARARIN KARŞILANMASINI İSTİYOR

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, trenlerden inenlerin telefonlarındaki flaş yardımı ile sıra halinde tünelde ilerlediği görüldü. Bazı yolcular, hatları işleten şirketlere tepki göstererek, uğradıkları zararın tazmin edilmesini istedi.

YORUMLAR
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Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı
Kaynak: İHA

Fransa, Paris, Lyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar... - Son Dakika
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