Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, trenlerden inenlerin telefonlarındaki flaş yardımı ile sıra halinde tünelde ilerlediği görüldü. Bazı yolcular, hatları işleten şirketlere tepki göstererek, uğradıkları zararın tazmin edilmesini istedi.

Paris Nord - Chatelet les Halles ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon istasyonlarına yakın bir noktada bulunan tünellerde mahsur kalan yolcular, daha sonra trenlerden inerek istasyonlarına yürüdü.

Kaynak: İHA

Fransa, Paris, Lyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar... - Son Dakika

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