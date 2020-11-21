- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır - Son Dakika

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

21.11.2020 16:54

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl Paris yeni yıl kutlamalarına hazır Fransa'nın başkenti Paris'te büyük mağazalar, korona virüs salgınına rağmen vitrinlerini birbirinden ilginç animasyon gösterileriyle yeni yıla hazırladı.

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl

Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te büyük mağazalar, korona virüs salgınına rağmen vitrinlerini birbirinden ilginç animasyon gösterileriyle yeni yıla hazırladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geleneksel olarak her yılbaşı öncesi kutlama hazırlığı yapan büyük mağazalar vitrinlerini süslemeye başladı. Vitrinler öncelikle çocuklara yönelik hazırlanılarak aydınlatıldı. Ancak geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağazaların önlerinde kalabalık oluşmadı. Salgına rağmen mağaza yetkilileri yeni yıl kutlamaları için vitrinlerini süslemeyi ihmal etmedi. Mağazalar kapalı da olsa az sayıda kişinin vitrinlere yöneldiği görüldü.

Paris Belediyesi ise her yıl yeni yıl kutlamaları için aydınlattığı ünlü Champs-Elysees Caddesinde bu yıl hazırlık yapmadı. Belediye bu yıl Champs-Elysees Caddesinin arka kısmında ünlü moda evlerinin merkezinin bulunduğu Montaigne Caddesini ağaca asılan dekorlarla aydınlattı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ülkede, 1 Aralık'tan sonra mağazaların açılıp açılmayacağı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapacağı ulusa sesleniş konuşması sonrası belli olacak.

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

Koronavirüs, Yeni Yıl, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Fenerbahçe gollere devam ediyor! Ankara'da fark 2'ye çıktı Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Memurlarla iş birliği yapıp dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı         
16:43
Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler         
16:04
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı         
15:30
Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada         
14:54
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı         
14:25
Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor         
14:16
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı         
10:52
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 17:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei