Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi

– Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi.

– Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi. Yangın 19. Bölgede bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede üst katlara sirayet eden yangın sırasında bir dairede patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında henüz bilgi yok.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Danimarka'nın Başkentinde Korkunç Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var

Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı

Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı

Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı