Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi (2)
16 dakika önce
– Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi.
– Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi. Yangın 19. Bölgede bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede üst katlara sirayet eden yangın sırasında bir dairede patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Fransız basını, itfaiye yetkililerine dayandırarak verdikleri haberde, olayda yaralanan ya da ölen olmadığını; insanların yangın büyümeden binadan tahliye edilmiş olduklarını yazdı. İtfaiye
ekipleri kontrol altına aldıkları yangını çıkış nedeninin araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:11 Kaynak: DHA
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