Son Dakika Haberleri: Paris'te Yangın: 7 Ölü

Paris'te Yangın: 7 Ölü

39 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Paris'te Yangın: 7 Ölü, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:09 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa
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